Власти Венесуэлы разрешили продажу государственных нефтяных компаний
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес одобрила закон, открывающий нефтяную промышленность страны для приватизации. Такое решение стало самым кардинальным отходом от политики национализации, проводившейся более 20 лет социалистическим правительством в Каракасе.
До подписания законопроект был принят Национальной ассамблеей Венесуэлы. Документ предусматривает передачу контроля над добычей и продажей нефти частным компаниям, что положит конец монополии государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Нефтяной сектор Венесуэлы был национализирован в 2006 году при администрации Уго Чавеса. С тех пор PDVSA обязана быть мажоритарным акционером в любом нефтяном проекте. Каракас конфисковал активы американских и западных компаний, отказавшихся подчиниться требованиям национализации, включая ExxonMobil и ConocoPhillips.
Вероятно, принятый закон стал ответом на требование США. Дельси Родригес возглавила государство после того, как Николас Мадуро был захвачен американскими войсками 3 января.
Агентство Associated Press сообщило, что нефтяная реформа, как ожидается, станет одним из главных направлений политики нового правительства. Цель состоит в том, чтобы сделать нефтяной сектор движущей силой экономики, которая привлечет иностранные инвестиции.
Решения властей в Каракасе совпали с ослаблением санкций, введенных Министерством финансов США против Венесуэлы во время первого президентства Дональда Трампа. Вскоре после свержения Мадуро администрация Трампа призвала американские компании быть готовыми инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы при новом руководстве в Каракасе. Однако глава ExxonMobil заявил, что без более глубоких изменений в Венесуэле это крайне рискованный сценарий .