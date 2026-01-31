Власти Венесуэлы разрешили продажу государственных нефтяных компаний

Опубликовано: 31.01.2026 09:11 , Обновлено: 31.01.2026

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес одобрила закон, открывающий нефтяную промышленность страны для приватизации. Такое решение стало самым кардинальным отходом от политики национализации, проводившейся более 20 лет социалистическим правительством в Каракасе.

До подписания законопроект был принят Национальной ассамблеей Венесуэлы. Документ предусматривает передачу контроля над добычей и продажей нефти частным компаниям, что положит конец монополии государственной компании Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Нефтяной сектор Венесуэлы был национализирован в 2006 году при администрации Уго Чавеса. С тех пор PDVSA обязана быть мажоритарным акционером в любом нефтяном проекте. Каракас конфисковал активы американских и западных компаний, отказавшихся подчиниться требованиям национализации, включая ExxonMobil и ConocoPhillips.

Вероятно, принятый закон стал ответом на требование США. Дельси Родригес возглавила государство после того, как Николас Мадуро был захвачен американскими войсками 3 января.

Агентство Associated Press сообщило, что нефтяная реформа, как ожидается, станет одним из главных направлений политики нового правительства. Цель состоит в том, чтобы сделать нефтяной сектор движущей силой экономики, которая привлечет иностранные инвестиции.

Решения властей в Каракасе совпали с ослаблением санкций, введенных Министерством финансов США против Венесуэлы во время первого президентства Дональда Трампа. Вскоре после свержения Мадуро администрация Трампа призвала американские компании быть готовыми инвестировать в нефтяной сектор Венесуэлы при новом руководстве в Каракасе. Однако глава ExxonMobil заявил, что без более глубоких изменений в Венесуэле это крайне рискованный сценарий .