В США пятерым россиянам грозит до 30 лет тюрьмы за обход санкций

Опубликовано: 14.12.2022 11:59 , Обновлено: 14.12.2022

Власти США обвинили пятерых граждан России и двух своих граждан в организации контрабанды электронных компонентов для российской оборонной промышленности и боеприпасов в обход санкций.

Речь идет об американских гражданах Алексее Браймане и Вадиме Ермоленко, а также россиянах Евгении Гринине, Алексее Ипполитове, Борисе Лившице, Светлане Скворцовой и Вадиме Конощеноке.

В общем им предъявили обвинения по 16 пунктам. Например, за мошенничество, преступный сговор, контрабанду, отмывание денег и нарушение санкций. Каждому может грозить до 30 лет тюрьмы.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые незаконно закупали и экспортировали электронные компоненты, часть из которых могут использовать при разработке ядерного и гиперзвукового оружия.

Кроме того, конкретно Конощенко подозревают в том, что он офицер ФСБ.

Напомним, после российского вторжения в Украину страны Запада ввели ряд ограничений в отношении РФ, в том числе запрет на поставки компонентов и технологий, которые могут быть использованы при производстве оружия.