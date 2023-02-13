Власти России запустили автоматический поиск экстремизма и пропаганды ЛГБТ в Интернете

Опубликовано: 13.02.2023 19:59 , Обновлено: 13.02.2023

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что в России с 14 февраля запустили автоматизированную систему "Окулус" для обнаружения интернет-контента, "нарушающего российское законодательство".

Система якобы умеет распознавать изображения и символы, “незаконные сцены и действия”, анализирует текст в фото- и видеоматериалах. В информагентстве заверили, что “Окулус” автоматически обнаруживает такие правонарушения, как экстремистские темы, призывы к массовым незаконным мероприятиям, самоубийствам, контент, пропагандирующий наркотики, ЛГБТ-пропаганду и многое другое.

Там сообщили, что создание системы является ответом на “провокации и антироссийские действия со стороны иностранных ресурсов”. Только в 2022 году, по данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, было удалено и заблокировано 102 627 интернет-ресурсов с фейками, в том числе о ходе специальной военной операции на Украине.

В ТАСС утверждают, что обычно агент может вручную проверять 106 изображений и 101 видео в день, но российское правительственное агентство, внедряющее систему, заявляет, что оно будет проверять более 200 000 изображений в день .

Один из создателей системы пообещал, что к 2025 году “Окулус” научат функции определения поз людей и их действий.