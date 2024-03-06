Власти России признали шестикратного чемпиона мира по шахматам Каспарова террористом

Опубликовано: 06.03.2024 17:42 , Обновлено: 04.07.2024

Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ включила советского и российского шахматиста Гарри Каспарова в перечень экстремистов и террористов.

Гарри Каспаров оказался в списке лиц и организаций, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

“Каспаров Гарри Каримович*, 13.04.1963 г.р., г. Баку Азербайджанской АССР”, - приведено в перечне.

Согласно российскому законодательству, банки должны заморозить его средства и приостановить обслуживание.

К слову, с мая 2022 года Каспаров находится в российском списке физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. По информации Министерства юстиции РФ, шахматист занимается политической деятельностью, а Украина и фонд Human Rights Foundation оказывают ему финансирование.

А в феврале 2022 года российские оппозиционеры и общественные деятели, среди которых был Каспаров, сообщили о создании Антивоенного комитета России.

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Гарри Каспаров - 13-й чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Восьмикратный победитель Всемирных шахматных олимпиад: четырежды в составе команды СССР (1980, 1982, 1986, 1988) и четырежды в составе команды России (1992, 1994, 1996, 2002). Обладатель одиннадцати шахматных «Оскаров» (призов лучшему шахматисту года).

В 2005 году Каспаров объявил, что заканчивает шахматную карьеру, чтобы посвятить себя политической деятельности. Он участвовал в ряде оппозиционных движений. 2014 году Каспаров стал гражданином Хорватии.

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Ранее Телеграф публиковал мнение Каспарова на тему перемен в России.

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