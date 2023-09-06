Власти решили переименовать Индию. Как может называться?

Опубликовано: 06.09.2023 07:46 , Обновлено: 06.09.2023

Индия может вскоре сменить свое официальное название. По крайней мере, так предположили крупные индийские СМИ. По неофициальным данным, правительство премьер-министра Нарендры Моди должно в сентябре представить в парламент резолюцию по этому поводу.

Как сообщает Times Now, правительство Нарндра Моди должно представить проект резолюции об изменении названия страны с Индии на Бхарат во время следующей парламентской сессии. Встреча парламентариев запланирована на 18-21 сентября.

Спекуляции по этому поводу усилились благодаря приглашениям лидеров государств на гала-ужин во время предстоящего саммита G20 в Дели. Драупади Мурму на них подписана как «Президент Бхарата» вместо «Президент Индии».

Однако британский телеканал BBC отмечает, что все остальные официальные сайты по-прежнему используют термин «правительство Индии». Также на платформе X (бывший Twitter) Драупади Мурму упоминается как президент Индии.

Примечательно, что это изменение, похоже, поддержано большой группой политиков из правящей правой БДП. Они подчёркивают, что название «Индия» является пережитком британских колонизаторов и «символом рабства». В свою очередь с этой идеей не согласна часть оппозиции, которая утверждает, что название «Индия» уже ассоциируется в мире, а также вписано в историю этой страны.

Оба имени встречаются в конституции Индии, хотя Бхарат только один раз. В статье 1 документа говорится, что «Индия, или Бхарат, является Союзом штатов». Индия — английское название. На хинди страна называется Бхарат. Поэтому, если бы произошли реальные изменения, страна имела бы одно и то же название на обоих языках, указывает портал indiatoday.in.