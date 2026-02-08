Власти Кубы могут пасть уже в этом году - The New York Times

Опубликовано: 08.02.2026 16:34 , Обновлено: 08.02.2026

Власти Кубы, находящиеся под беспрецедентным давлением США, могут пасть в течение этого года, считают эксперты в США. И дело не в возможной операции американских военных, а в отсутствии «спонсора», за счёт которого кубинские социалисты могли бы продержаться.

Издание The New York Times сообщило, что после введения новых американских санкций Гавана лишилась источников нефти из Мексики и Венесуэлы. Более того, Куба в ближайшее время может лишиться и заработка на туризме и медицинских услугах. По данным NY Times (The New York Times), администрация Трампа уже готовит новые меры.

«Прекращение поставок топлива резко повысило ставки. Захват американцами Мадуро и угроза пошлин отрезали Остров Свободы от единственных поставщиков нефти — Венесуэлы и Мексики. По мнению аналитиков, отсутствие международных поставок в конечном итоге парализует страну. По словам источника издания, кубинские чиновники нервничают, потому что начинают понимать, что их революция подходит к концу», — пишет The New York Times.

Так, Ада Феррер, профессор истории, изучавшая Кубу долгое время, напомнила, что прогнозы о скором падении властей Кубы в прошлом появлялись с завидной регулярностью, но каждый раз оказывались неверны. Однако в этот раз страну некому поддержать извне.