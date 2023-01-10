Власти Китая спрогнозировали, что Россия станет «второстепенной державой»

Опубликовано: 10.01.2023 12:30 , Обновлено: 10.01.2023

Власти Китая допустили, что Россия станет ослабленной «второстепенной державой». Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источник в китайском правительстве.

По данным FT Пекин не исключает, что РФ превратиться в экономически и политически ослабленную страну после завершения военных действий в Украине.

Кроме того, в издании отметили, что в правительстве Китая заговорили о недоверии к президенту России Владимиру Путину. Все из-за того, что он не предупредил главу КНР Си Цзиньпина о вторжении в Украину, а лишь заявлял, что будет готов ответить на атаку украинской армии по территории РФ.

Также FT пишет, что в китайском МИД понизили в должности главного эксперта по России Лэ Юйчэна, потому что он не смог предсказать вторжение РФ в Украину, передает Медуза.