Власти Ирана призвали молодежь встать живой стеной вокруг электростанций

Опубликовано: 07.04.2026 07:57 , Обновлено: 07.04.2026

Иранский чиновник в эфире выпуска новостей на госТВ призвал молодежь сформировать «живые цепи» вокруг электростанций страны после угроз со стороны США разрушить всю генерацию в Иране.

В ходе видеозвонка во время выпуска новостей Алиреза Рахими, которого иранское государственное телевидение представило как секретаря Высшего совета молодежи и подростков, пригласил участвовать в защите ТЭЦ (теплоэлектроцентралей) «всю молодежь, спортсменов, артистов, студентов и преподавателей университетов», сообщил телеканал Sky News.

Он предложил им собраться во вторник в 14:00 по местному времени (14:00 по Минску) вокруг электростанций, назвав последние национальным достоянием. По его словам, независимо от каких-либо вкусов или политических взглядов это должны сделать все представители иранской молодежи.

Призыв прозвучал на фоне угроз Дональда Трампа ввергнуть Иран в каменный век ударами по иранской инфраструктуре, если Тегеран не выполнит ультиматум в установленный срок — 15:00 по Минску во вторник. Главное требование - открытие Ормузского пролива.