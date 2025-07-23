Власти ЕС предложили запретить употребление 29 названий еды. За что?

Опубликовано: 23.07.2025 08:38 , Обновлено: 23.07.2025

Европейская комиссия (ЕК) решила вернуться к вопросу о запрете использования названий, традиционно связанных с мясом, для продуктов растительного происхождения. Ранее он вызвал большие споры среди производителей продуктов и потребителей.

Планируемый запрет, в случае принятия, затронет 29 названий еды. Предложение о пересмотре Регламента организации Общего рынка Евросоюза поступило через 5 лет после того, как Европейский парламент проголосовал против аналогичного запрета, а Европейский суд (ECJ) запретил подобное предложение во Франции.

В Еврокомиссии заявили, что также как соевые или миндальные напитки не следует называть молоком, так и названия, связанные с мясом, не должны стоять рядом с продуктами для вегетарианцев.

В ЕК считают, что использование производителями растительных аналогов таких терминов, как «сосиска», «стейк», «курица», «бекон» или «рёбрышки», может привести к путанице. Там заявили, что запрет поможет обеспечить конкурентоспособность мясного рынка и защитить отрасль от откровенных подделок. Не забыли европейские чиновники напомнить и о своей работе о многовековых европейских кулинарных традициях.

Тем не менее, производители растительных продуктов питания резко раскритиковали проект запрета. Они заявили, что потребители прекрасно понимают разницу между «веганским стейком» и традиционным «стейком », что подтверждено многочисленными исследованиями.

В Европейском вегетарианском союзк (EVU), заявили, что “удивлены, что Европейская комиссия столь неожиданным образом изменила свои взгляды и приоритеты”.

“Учитывая все реальные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается европейское сельское хозяйство, несомненно, есть более важные направления политики, на которых следует сосредоточиться”, - говорится в заявлении.

По мнению предпринимателей, вынужденный отказ от известных наименований затруднит вывод новых продуктов на рынок, что повлечет дополнительные расходы, связанные с изменением упаковки и маркетингом. Однако прежде всего действия Еврокомиссии назвали тормозом инноваций и «вербальной цензурой».

Рафаэль Пинто, старший менеджер по политике в EVU, утверждает: “У нас есть обширные данные из нескольких стран ЕС, свидетельствующие о том, что потребителей не смущает использование этих терминов и они не случайно покупают продукты растительного происхождения. Это предложение не имеет ничего общего с защитой прав потребителей и прозрачностью. Искусственное ограничение использования мясных терминов было бы пустой тратой государственных ресурсов и неоправданным ограничением европейского предпринимательства и инноваций”.

Решение о новых правилах предстоит принять Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые рассмотрят проект после летних каникул.

В настоящее время в ЕС термины, традиционно связанные с мясными продуктами, могут применяться к продуктам растительного происхождения, если на упаковке четко указано, что продукт изготовлен из растений и не содержит мяса.