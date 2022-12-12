Власти ЕС объявили, когда могут "столкнуться с дефицитом газа"

Опубликовано: 12.12.2022 16:29 , Обновлено: 12.12.2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила 12 декабря, что ЕС обеспечил себя достаточным количеством газа на эту зиму. В то же время Евросоюз может столкнуться с дефицитом этого топлива в следующем году, если Россия продолжит сокращать поставки. Об это также заявили и в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Если Россия сократит небольшую долю газа, которую она все еще поставляет в Европу, после сокращения поставок газа в этом году, а спрос на газ в Китае восстановится с минимумов, вызванных карантином, ЕС может столкнуться с дефицитом газа в 27 миллиардов кубометров в 2023 году, сообщило МЭА. Согласно данным ЕС, общее потребление газа в ЕС в 2021 году составило 412 млрд кубометров. Таким образом дефицит может составить всего 6,55% от потребления.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1602257612052910081

Выступая на пресс-конференции, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поставки газа в ЕС “домтаточны на эту зиму”, и ЕС готовится к следующей. Наблюдательный орган по энергетике МЭА заявил, что потенциальный дефицит может быть предотвращен путем расширения субсидий и политики экономии энергии путем утепления домов, и замены отопления на ископаемом топливе тепловыми насосами.

Там также призвали к проведению кампаний, призванных побудить потребителей использовать меньше энергии.