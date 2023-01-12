«Вконтакте» потребовало вернуться от уехавших из РФ сотрудников
Руководство российской социальной сети «Вконтакте» потребовало от уехавших сотрудников вернуться в РФ. И пригрозило увольнением тем, кто откажется.
Об этом сообщил) телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на менеджмент компании.
По информации тг-канала, в компании объяснили решение вернуть сотрудников вопросами безопасности серверов и желанием не допустить утечки.
Источники утверждают, что тем, кто не выполнит требование, посоветовали начать искать новую работу.
Тем временем в «Можем объяснить» связали требование с возможной новой волной мобилизации в России.
«В случае, если «начнут хватать» родных покинувших РФ программистов, ответной реакцией может стать намеренный саботаж работы, говорит айтишник. Увольнения же помогут избавить компании от таких «рискованных» людей», — написали там.