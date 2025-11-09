Вильнюсский аэропорт снова закрывался из-за воздушных шаров

Опубликовано: 09.11.2025 08:26 , Обновлено: 09.11.2025

В субботу вечером воздушное пространство в районе Вильнюсского аэропорта было временно закрыто из-за угрозы столкновения с воздушными шарами с контрабандой сигарет. Это привело к задержкам и перенаправлению рейсов, затронув сотни пассажиров.

По данным Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС), движение самолетов было приостановлено в 20:45 по местному времени. Изначально ограничения должны были действовать до 23:45.

Однако, как позже сообщила Oro Navigacija, работа аэропорта была возобновлена раньше запланированного срока — в 21:50.

По информации аэропорта, временное закрытие воздушного пространства затронуло четыре рейса и около 600 пассажиров. Менеджер по маркетинговым проектам Габриэле Якучёне уточнила, что два самолета, летевшие в Вильнюс, были перенаправлены в другие аэропорты: один в Каунас, а другой — в Ригу. Еще два рейса были задержаны.

Аэропорт предупредил, что в течение дня возможны отдельные задержки из-за сбоев в работе экипажей и ротации воздушных судов. Пассажирам, чьи рейсы были нарушены, рекомендовали связываться со своими авиакомпаниями для получения подробной информации и следить за обновлениями на официальном сайте аэропорта.

В то же время представитель министра транспорта Лукас Пашкявичюс назвал действия оперативными, отметив, что ограничения были сняты в рекордно короткие сроки. Несмотря на первоначальный прогноз о нормализации ситуации за три часа, воздушное пространство открыли через час и пять минут после закрытия.

«Министерство транспорта ценит понимание пассажиров и авиаперевозчиков, благодарим их за сотрудничество и терпение и еще раз подчеркиваем, что в авиации безопасность пассажиров и общественности является главным приоритетом», — заявил советник министра.

В октябре Литва несколько раз закрывала аэропорт из-за контрабандных метеозондов из Беларуси. В итоге правительство Литвы приняло решение о закрытии до 30 ноября последних пунктов пропуска на границе с Беларусью — в Мядининкай и Шальчининкай. Движение через КПП «Шальчининкай» полностью приостановлено, а деятельность пункта в Мядининкай ограничена.