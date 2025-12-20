Вильнюсский аэропорт снова остановился. Но не из-за контрабандных шаров

Опубликовано: 20.12.2025 16:34 , Обновлено: 20.12.2025

В субботу работа международного аэропорта Вильнюса была нарушена. Некоторые рейсы были перенаправлены, задержаны или отменены. Но на этот раз не из-за контрабандных шаров из Беларуси.

На работу повлияла погода, а представитель Литовской сети аэропортов (LTOU) Иева Миколюнайте уточнила в комментарии агентству BNS, что из-за плохой видимости и неблагоприятного направления ветра один рейс из Вильнюса был перенаправлен в Каунас, ещё по одному рейсу — в аэропорты Хельсинки и Риги.

Еще два рейса были задержаны, а три отменены, что затронуло около 1330 пассажиров.

В последние месяцы работа Вильнюсского аэропорта неоднократно останавливалась из-за контрабандных воздушных шаров из Беларуси.

А ещё в конце ноября он был закрыт примерно на четырнадцать часов после того, как самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.