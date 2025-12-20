Вильнюсский аэропорт снова остановился. Но не из-за контрабандных шаров
В субботу работа международного аэропорта Вильнюса была нарушена. Некоторые рейсы были перенаправлены, задержаны или отменены. Но на этот раз не из-за контрабандных шаров из Беларуси.
На работу повлияла погода, а представитель Литовской сети аэропортов (LTOU) Иева Миколюнайте уточнила в комментарии агентству BNS, что из-за плохой видимости и неблагоприятного направления ветра один рейс из Вильнюса был перенаправлен в Каунас, ещё по одному рейсу — в аэропорты Хельсинки и Риги.
Еще два рейса были задержаны, а три отменены, что затронуло около 1330 пассажиров.
В последние месяцы работа Вильнюсского аэропорта неоднократно останавливалась из-за контрабандных воздушных шаров из Беларуси.
А ещё в конце ноября он был закрыт примерно на четырнадцать часов после того, как самолет польской авиакомпании LOT выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.