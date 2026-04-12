Вице-президент США покинул переговоры с Ираном: "Чрезмерные требования"

Опубликовано: 12.04.2026 08:27 , Обновлено: 12.04.2026

Иранский телеканал Press TV сообщает, что переговоры в Исламабаде завершились после того, как «чрезмерные требования США помешали достижению рамочного соглашения».

В сообщении говорится, что «среди спорных моментов были различные вопросы, включая Ормузский пролив, ядерные права и другие».

Саша и Иран вели переговоры 21 час. Это была встреча на самом высоком уровне между США и Ираном с момента прихода к власти революционного правительства в 70-х годах.

В свою очередь, информационное агентство Fars, ссылаясь на источник, близкий к иранской делегации, сообщает, что США потребовали «всего того, чего не смогли добиться» в результате войны.

Агентство также процитировало своего корреспондента в пакистанской столице, который заявил, что «Иран не принял амбициозные условия Америки в отношении Ормузского пролива, мирной ядерной энергетики и ряда других вопросов».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что американской делегации не удалось достичь соглашения с Ираном после 21 часа переговоров в Пакистане.

На очень короткой пресс-конференции Вэнс заявил, что Иран решил не принимать условия Вашингтона.

Он заявил, что США добивались «обязательства» со стороны Тегерана не стремиться к обладанию ядерным оружием и средствами для его быстрого создания.

Он сказал: «Видим ли мы фундаментальное обязательство иранцев не разрабатывать ядерное оружие… в долгосрочной перспективе? Мы этого пока не видим».

«Но опять же, — сказал он, — мы просто не смогли добиться ситуации, когда иранцы были бы готовы принять наши условия».

В заключение он сказал: «Мы уезжаем отсюда с очень простым предложением; методом взаимопонимания, который является нашим окончательным и наилучшим предложением. Посмотрим, примут ли его иранцы».

Представитель Министерства иностранных дел Ирана также дал интервью иранским СМИ после комментариев Дж. Д. Вэнса.

Эсмаил Багаи заявил, что Иран и США «достигли взаимопонимания по ряду вопросов», и что «есть разногласия по двум-трем важным» вопросам.

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрения. Естественно, что мы не ожидали с самого начала достижения соглашения за одну встречу, — сказал он. - «Никто этого и не ожидал».

Ранее Багаи заявлял, что успех переговоров зависит от «серьезности и добросовестности противоборствующей стороны» и признания законных прав и интересов Ирана.

После окончания переговоров вице-премьер Пакистана Ишак Дар выступил с заявлением, заявив, что крайне важно, чтобы «стороны продолжали придерживаться своих обязательств по прекращению огня».

«Мы надеемся, что обе стороны сохранят позитивный настрой для достижения прочного мира и процветания во всем регионе и за его пределами».

Пакистан продолжит «играть свою роль в содействии взаимодействию и диалогу между» Ираном и США «в ближайшие дни», добавил он.