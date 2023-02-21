🎤 Мнение

Опубликовано: 21.02.2023 15:36 , Обновлено: 21.02.2023

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля обратился с посланием Федеральному собранию. На нем он в очередной раз обвинил Запад «развязывании войны», снова заявил, что у власти в Киеве находятся «неонацисты», «приостановил» участие в ДСНВ и другое. Посмотрели, как на это отреагировали в Украине и России.

«Везде нацисты и марсиане»

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что «Путин публично показал свою неактуальность и растерянность».

«И подчеркнул, что Россия находится в безусловном “таёжном тупике”. И что перспективных решений у него нет и не будет. Ибо везде «нацисты, марсиане и теории заговора»… Sic transit gloria mundi [Так проходит мирская слава] Путина в парламенте России…», — написал он в Twitter.

А глава ОП во время выступления российского президента отреагировал коротко:

«В армии у нас все прекрасно» — Гиркин

Тем временем «экс-министр ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) оценил послание Путина так:

«За почти 40 минут не сказано практически ничего. Более 15 минут — жалобы на партнеров. При этом — ни слова о том ,как мы будем отвечать на агрессию и санкции […] В армии у нас все прекрасно, а будет еще лучше. Ни слова о поражениях, неудачах, трудностях. В военной экономике — тоже все отлично и непрерывный рост».

По мнению Стрелкова, «был упущен еще один шанс предотвратить смуту».

«Пушек вместо масла” не будет — будем одновременно и с партнерами “специально оперировать”, и кашу варить, и буратин строгать, и бабки в госдолг США вкладывать на одном рабочем месте», — считает он.

Как слушали Путина депутаты и сенаторы

Как обратили внимание СМИ, не все в Гостинном дворе, где вещал Путин, слушали послание.

«Судя по телевизионной трансляции послания президента, некоторые гости, сидящие в зале на дальних рядах, слушают главу государства с закрытыми глазами, другие что-то пишут или читают в своих смартфонах. Несколько мест в зале пустые, никем не занятые», — написало «Эхо/Новости».

В Сети появились кадры происходящего в зале:

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Ну а в Twitter, как обычно, начали вовсю шутить:

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А вот какие фото опубликовала пресс-служба Кремля: