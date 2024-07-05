"Вернём Британию на службу трудящимся" - Лейбористы сместили Консерваторов

Опубликовано: 05.07.2024 07:31 , Обновлено: 05.07.2024

В Великобритании Лейбористы победили на всеобщих выборах 2024 года. Таким образом правящая партия Консерваторов не только потеряет места в парламенте, но и возможность формировать правительство страны.

“Мы сделали это! Вы агитировали за это, вы боролись за это, вы голосовали за это, и теперь это свершилось. Перемены начинаются сейчас. И, честно говоря, за это хорошо платят. Четыре с половиной года работы по изменению партии. Вот для чего это нужно: изменившаяся лейбористская партия, готовая служить нашей стране, готовая вернуть Британию на службу трудящимся”, - заявил лидер партии Лейбористов Кир Стармер.

По данным Guardian, лейбористы получили минимум 326 мест в палате общин, что составляет большинство. Проведенный в четверг экзит-полл показал, что следующим премьер-министром Великобритании станет Кир Стармер, а его лейбористская партия получит подавляющее большинство голосов на парламентских выборах, в то время как консерваторы Риши Сунака, по прогнозам, понесут критические потери.

Опрос показал, что лейбористы получат 410 мест в 650-местном парламенте, что положит конец 14-летнему правлению консерваторов.

Стармер заявил, что британцы должны “наслаждаться этим моментом”. “Никто не может сказать, что вы не ждали терпеливо”, - говорит он. Политик попросил британцев сдерживать эмоции, “потому что это то, из чего строится единство”.

А в это время Консервативная партия премьер-министра Риши Сунака, по прогнозам, понесет серьезные потери. Он может даже стать первым действующим премьер-министром, который потеряет свое место в парламенте, что вызвало соответствующую реакцию в соцсетях.

Как работает политическая система в Великобритании

В Великобритании доминируют две основные партии: правоцентристские консерваторы и левоцентристская Лейбористская партия. Лидером консерваторов является Риши Сунак, который занимает пост премьер-министра Великобритании с октября 2022 года и баллотируется на переизбрание. Лейбористов возглавляет Кир Стармер, возглавляющий главную оппозиционную партию с апреля 2020 года.

Есть также несколько партий поменьше, в том числе центристские либеральные демократы во главе с Эдом Дэйви, экологическая партия зеленых во главе с Карлой Деньер и Эдрианом Рамзи, а также крайне правая партия реформ Великобритании во главе с Найджелом Фараджем.

На всеобщих парламентских выборах в Великобритании формируется новый состав Палаты общин, нижней палаты Парламента Великобритании. Выборы проходят во всех 650 одномандатных избирательных округах. В каждом округе проходит голосование за кандидатов в депутаты от этого округа.