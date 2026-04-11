Венгры впервые за 16 лет могут сменить правительство. Что говорят опросы перед днём госования

Опубликовано: 11.04.2026 20:56 , Обновлено: 11.04.2026

В воскресенье в Венгрии состоится голосование на парламентских выборах, которые могут положить конец правлению Виктора Орбана, занимавшего пост премьер-министра дольше всех в истории страны.

Согласно независимым опросам, оппозиционная партия TISZ (ТИСА) опережает правящую партию FIDESZ («Фидес») с разрывом до 20%. Между тем опросы, проведенные социологами, связанными с правительством, указывают на то, что партия Орбана опережает оппозицию на несколько процентных пунктов.

Согласно опросу, проведенному институтом Publicus, партия оппозиционного лидера Петра Мадьяра может рассчитывать на 52% поддержки со стороны заинтересованных избирателей, в то время как партия Виктора Орбана получила результат в 39 процентов.

Виктор Орбан в попытке убедить колеблющихся избирателей обрушился с критикой на венгерскую оппозицию, обвинив ее в попытке сорвать выборы.

«Наши оппоненты не остановятся ни перед чем, чтобы захватить власть», — заявил премьер-министр Венгрии в аудиозаписи, опубликованной в социальных сетях.

Орбан также обвинил оппозицию в «сговоре с иностранной разведкой» и в угрозах в адрес сторонников партии «Фидес».

«Это организованная попытка использовать хаос и давление, а также международную клевету, чтобы поставить под сомнение решение венгерского народа», — добавил он.

Результаты воскресных выборов всё же остаются неопределенными. Все из-за большого числа неопределившихся избирателей.

Согласно упомянутому выше опросу Института Publicus, 25% граждан Венгрии заявили, что еще не определились с тем, как будут голосовать.

В других опросах ситуация выглядит следующим образом: