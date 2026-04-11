Венгры впервые за 16 лет могут сменить правительство. Что говорят опросы перед днём госования
В воскресенье в Венгрии состоится голосование на парламентских выборах, которые могут положить конец правлению Виктора Орбана, занимавшего пост премьер-министра дольше всех в истории страны.
Согласно независимым опросам, оппозиционная партия TISZ (ТИСА) опережает правящую партию FIDESZ («Фидес») с разрывом до 20%. Между тем опросы, проведенные социологами, связанными с правительством, указывают на то, что партия Орбана опережает оппозицию на несколько процентных пунктов.
Согласно опросу, проведенному институтом Publicus, партия оппозиционного лидера Петра Мадьяра может рассчитывать на 52% поддержки со стороны заинтересованных избирателей, в то время как партия Виктора Орбана получила результат в 39 процентов.
Виктор Орбан в попытке убедить колеблющихся избирателей обрушился с критикой на венгерскую оппозицию, обвинив ее в попытке сорвать выборы.
«Наши оппоненты не остановятся ни перед чем, чтобы захватить власть», — заявил премьер-министр Венгрии в аудиозаписи, опубликованной в социальных сетях.
Орбан также обвинил оппозицию в «сговоре с иностранной разведкой» и в угрозах в адрес сторонников партии «Фидес».
«Это организованная попытка использовать хаос и давление, а также международную клевету, чтобы поставить под сомнение решение венгерского народа», — добавил он.
Результаты воскресных выборов всё же остаются неопределенными. Все из-за большого числа неопределившихся избирателей.
Согласно упомянутому выше опросу Института Publicus, 25% граждан Венгрии заявили, что еще не определились с тем, как будут голосовать.
В других опросах ситуация выглядит следующим образом:
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Опрос Publiusz: «Фидес» — 29 процентов, ТИСА — 38 процентов, Движение «Наша Родина» — 4 процента, неопределившиеся — 25 процентов.
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Опрос общественного мнения: Fidesz — 30 процентов, TISZA — 39 процентов, Движение «Наша Родина» — 4 процента, неопределившиеся — 21 процент.
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Опрос Iranyt: «Фидес» — 34 процента, TISZA — 41 процент, Движение «Наша Родина» — 3 процента, неопределившиеся — 18 процентов.
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Опрос исследовательского центра «21»: «Фидес» — 28 процентов, TISZA — 40 процентов, «Движение за нашу родину» — 4 процента, неопределившиеся — 26 процентов.
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Опрос Zavecz: Fidesz — 31 процент, TISZA — 39 процентов, Движение «Наша Родина» — 4 процента, неопределившиеся — 20 процентов.
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Опрос Republikon: Fidesz — 31 процент, TISZA — 37 процентов, Движение «Наша Родина» — 4 процента, неопределившиеся — 23 процента.
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Медианные результаты опроса: Fidesz — 30 процентов, TISZA — 46 процентов, Движение «Наша Родина» — 3 процента, неопределившиеся — 18 процентов.