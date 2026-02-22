Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ — Сийярто

Опубликовано: 22.02.2026 13:35 , Обновлено: 22.02.2026

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил, что его страна намерена заблокировать одобрение 20-го пакета санкций, который предварительно был согласован всеми странами Евросоюза. Его намеревались принять практически в годовщину начала войны России против Украины — 23 февраля.

Причиной стала блокировка транзита нефти из России по нефтепроводу «Дружба».

События вокруг нефтепровода сильно обострили ситуацию в Венгрии, где на кону власть в стране: приближаются выборы в парламент, а правящая партия во главе с Виктором Орбаном опасается проигрыша.

В пятницу вечером Венгрия объявила о блокировке пакета кредитов Европейского союза для Украины в размере 90 миллиардов евро, всего за несколько дней до четвертой годовщины начала российско-украинской войны.

В свою очередь, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил на внеочередной пресс-конференции:

«До тех пор, пока Украина не допустит возобновления транспортировки российской нефти по нефтепроводу «Дружба», венгерское правительство не будет поддерживать решения ЕС, благоприятные для Украины».

Венгрия также прекратила поставки дизельного топлива в Украину и будет применять вето на все решения, касающиеся Киева, в Евросоюзе до возобновления поставок. Хотя 40% импорта электроэнергии Украины поступает из Венгрии, правительство пока не будет отключать систему, чтобы не затрагивать венгерскую общину в Закарпатье.

Украина в ответ отвергла и осудила «ультиматумы и шантаж» венгерского и словацкого правительств относительно поставок энергоносителей в Украину.

«Ультиматумы следует адресовать Кремлю, а ни в коем случае не Киеву», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Украины.

Работа трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Украина утверждает, что трубопровод еще не полностью восстановлен после российских бомбардировок, в Венгрии же настаивают, что система функционирует, поэтому остановка является политическим решением.

Ситуация усугубилась после того, как Хорватия заявила в ответ на просьбу Венгрии, что не поддерживает поставки российской нефти в Венгрию и Словакию по своему трубопроводу «Адрия». Министр экономики Хорватии заявил, что импорт российской нефти финансирует войну, в то время как Венгрия может транспортировать нефть из других источников, кроме России.