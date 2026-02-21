Венгрия заблокировала европейский кредит в 90 млрд евро для Украины

Опубликовано: 21.02.2026 09:33 , Обновлено: 21.02.2026

Украина уже месяц отказывается возобновлять транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Киев заявил, что после ударов российской армии он поврежден, а ремонт требует времени. Однако Венгрия и Словакия обвинили Украину в шантаже и заявили, что трубопровод готов к прокачке нефти.

В итоге на несколько недель Венгрия и Словакия практически остались без нефти и были вынуждены использовать стратегические запасы. Теперь же Будапешт принял решение заблокировать предоставление Украине кредита ЕС (Европейского союза) в размере 90 миллиардов евро до восстановления поставок нефти.

Как сообщил портал index.hu, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил на внеочередной пресс-конференции в пятницу, что Будапешт заблокирует все решения Европейского союза, направленные на помощь Киеву.

«Украина приняла решение не возобновлять поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба», несмотря на отсутствие технических препятствий для возобновления поставок. Украина приняла чисто политическое решение», — заявил глава венгерской дипломатии.

Сийярто обвинил Киев в блокировании трубопровода «Дружба» в сговоре с Брюсселем и венгерской оппозицией с целью нарушения поставок топлива и резкого повышения цен на топливо в преддверии апрельских парламентских выборов в Венгрии. «Украина занимается политическим шантажом Венгрии», — заявил венгерский министр иностранных дел.

В Словакии придерживаются того же мнения. «Мы не позволим себя запугивать!» — заявила министр экономики Словакии Дениса Сакова, добавив, что Украина отложила возобновление поставок нефти до 24 февраля.

В среду премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил чрезвычайное положение в связи с перебоями в поставках и пригрозил ответными мерами Украине, если трубопровод, проходящий из России через ее территорию в Словакию и Венгрию, не будет возобновлен.

Напомним, что главы ЕС, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в декабре 2025 года договорились предоставить Украине до 90 миллиардов евро в течение двух лет, и это решение было одобрено Европейским парламентом на прошлой неделе.

ЕС в то же время освободил Венгрию, Словакию и Чехию — страны, которые выступали против дальнейшей помощи Киеву, — от погашения кредитных обязательств.