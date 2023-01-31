Венгрия выдвинула Эрдогана на Нобелевскую премию за переговоры Украины и РФ

Опубликовано: 31.01.2023 13:51 , Обновлено: 15.11.2024

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что его страна предлагает представить президента Турции Эрдогана к Нобелевской премии мира за посредничество в переговорах по Украине.

Он напомнил, что последние переговоры представителей России и Украины проходили на турецкой территории. А сам президент Турции участвовал в переговорах по “зерновой сделке”.

“Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества на <…> Украине связан с его именем”, — заявил венгерский дипломат, имея в виду именно договоренность о поставках зерна и продовольствия из Украины по специальному морскому коридору.

Кстати, первые переговоры Украины и России после вторжения состоялись на территории Беларуси в Гомельской области, вторые - в Брестской.

Однако уже третий раунд состоялся в Турции. Украинская делегация тогда назвала “победой” сам факт переноса переговорной площадки из Беларуси, которую тназвала “соучастницей” РФ.