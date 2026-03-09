Венгрия призвала ЕС отменить все санкции против российских газа и нефти

Опубликовано: 09.03.2026 14:30 , Обновлено: 09.03.2026

Глава венгерского МИДа Сийярто заявил, что Евросоюз должен "немедленно отменить запрет на импорт российской нефти и газа". Это предложение появилось на фоне иранской войны и блокирования Ормузского полива, через который идёт значительная часть экспорта нефти и СПГ. В то же время оно идёт вразрез с требованием Трампа к Европе - полностью отказаться от российских газа и нефти.

“В условиях эскалации войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива под угрозой находится значительная часть мировых поставок энергоносителей. Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил импорт российских энергоносителей. Теперь конфликт на Ближнем Востоке также сокращает мировые поставки”, - написал он.

“Когда, предложение сокращается, цены растут. Таким образом, Европа сталкивается с риском резкого повышения цен. Если Брюссель сохранит санкции, это нанесет серьезный ущерб европейскому народу и европейской экономике. Основное внимание следует уделять защите интересов европейцев, а не идеологии”, - заявил венгерский министр в Х.

Напомним, на прошлой неделе Сийярто летал в Москву, чтобы договориться о поставках российской нефти и газа по прежней цене. Тем времем Евросоюз уже принял план полного запрета на российские энергоресурсы, который должен полностью вступить в силу в 2027 году.

Тем временем, президент США Дональд Трамп заявил, что резкий рост цен на нефть из-за войны с Ираном — явление краткосрочное, которое сойдет на нет, как только будет уничтожена «иранская ядерная угроза».