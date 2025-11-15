Венгрия прекратила помощь Украине и пообещала отдать деньги Ливану

Опубликовано: 15.11.2025 15:08 , Обновлено: 15.11.2025

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не станет направлять средства, причитающиеся ей по Европейскому фонду мира, на поддержку Украины в её противостоянии с Россией. При этом он объявил о выделении 1,5 миллиона евро для ливанских вооружённых сил. Соответствующее заявление политик разместил в своих социальных сетях.

Согласно его словам, Будапешт уже проинформировал ливанскую сторону о своём решении. «Я сообщил министру иностранных дел Ливана Юсефу Рагги о решении перевести 1,5 млн евро из Фонда ливанской армии», — написал Сийярто.

«Национальный интерес безопасности Венгрии — мир на Ближнем Востоке»

Обосновывая свою позицию, глава венгерской дипломатии дал пространный комментарий. «Национальный интерес безопасности Венгрии — мир на Ближнем Востоке, и стабильность Ливана имеет для этого ключевое значение. Мы не будем использовать наше участие в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы выделяем 1,5 миллиона евро на поддержку ливанских вооружённых сил», — сообщил министр.

Тем временем, Украина продолжает оставаться крупнейшим получателем помощи из этого фонда. Судя по официальным данным, на сегодняшний день Киев получил с помощью данного механизма ЕС более 11 млрд евро.

[inf] Европейский фонд мира(European Peace Facility, EPF) — это инструмент финансовой помощи, созданный Европейским союзом в 2021 году. Его главные задачи — поддержка операций по предотвращению конфликтов, укрепление мира, а также повышение международной безопасности и стабильности. Важно, что этот фонд функционирует вне основного бюджета ЕС. Планируется, что механизм, располагающий средствами в размере более 17 млрд евро, будет работать до 2027 года. [/inf]