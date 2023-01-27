Венгрия пообещала заблокировать новые санкции ЕС против Росатома

Опубликовано: 27.01.2023 10:57 , Обновлено: 27.01.2023

Венгрия наложит вето на любые санкции Европейского Союза против России, затрагивающие ядерную энергетику. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан государственному радио 27 января.

«Мы не позволим реализовать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи», — заявил премьер Венгрии.

Ранее Украина призвала 27 стран ЕС включить российскую государственную атомную энергетическую компанию «Росатом» в санкции. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщал, что ограничения против всей российской атомной отрасли могут войти в десятый санкционный пакет.

Однако Венгрия, у которой есть построенная в России атомная электростанция, которую она планирует расширить вместе с «Росатомом», блокирует такие предложения.