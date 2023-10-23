Венгрия обвинила ЕС в "военном психозе" и запретила перевести Украине 500 млн евро

Опубликовано: 23.10.2023 19:53 , Обновлено: 24.10.2023

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что ЕС "остается сторонником войны в Украине". Такой вывод венгерский чиновник сделал из-за планов Евросоюза выделять Киеву по 5 миллиардов евро в течение следующих четырех лет.

“Речь идет о войне, о мире речь не идет. Брюссель остается сторонником войны, о чем свидетельствует тот факт, что в течение следующих четырех лет он будет выделять 5 миллиардов евро в год на вооружение, что также свидетельствует о том, что он ожидает продолжения войны. Никто в Западная Европа не говорит о мире, Европа страдает от военного психоза”, – заявил Петер Сийярто.

Он заявил, что не верит в победу на поле боя и что якобы он опасается втягивания ЕС в войну с Россией. “Помощь Украине с производством оружия и тренировкой военных приведет к немедленному втягиванию ЕС в войну, и мы считаем это абсолютно неприемлемым”, – заявил министр.

Затем минстр иностранных дел Венгрии рассказал о настоящих мотивах правительства его страны, почему оно автсурает против помощи Украине. Все дело в том, что Венгрия зависит от поставок газа и нефти из России.

“Что касается поставок энергоносителей: мы не говорили глупостей, говоря, что это не политический вопрос, а физический. Мы не готовы рисковать ни безопасностью энергоснабжения Венгрии, ни результатами сокращения коммунальных услуг. Венгры не несут ответственности за войну, мы не готовы за это платить. Мы говорим об этом откровенно, остальные от лукавого”, - признался Петер Сийярто.

Ранее Телеграф сообщил, что министры иностранных дел стран ЕС в очередной раз не смогли договориться о выделении транша в 500 миллионов евро из Европейского фонда мира для военной помощи Украины. Причиной этого снова стала Венгрия. Об этом сообщил брюссельский корреспондент RL Рикард Йозвяк в Х.

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