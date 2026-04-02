Опубликовано: 02.04.2026 18:32 , Обновлено: 02.04.2026

Глава МИД Венгрии, недавно попавший в скандал из-за публикации его телефонных разговоров с Лавровым, Петер Сийярто заявил, что Украина в очередной раз атаковала газопровод «Турецкий поток».

Венгерское правительство, согласно его заявлению, рассматривает атаку как шаг, направленный против энергетической безопасности и суверенитета страны. Министр иностранных дел и торговли обвинил Украину в атаке, не предоставив доказательств.

«Это очень серьезное посягательство на суверенитет Венгрии, поскольку посягательства на энергетическую безопасность и безопасность энергоснабжения считаются посягательствами на суверенитет», — заявил Сийярто.

Он обвинил Украину в попытке создать нефтяную блокаду Венгрии. Также венгерский министр снова заявил, что нефтепровод «Дружба», по которому Венгрия получает дешевую российскую нефть, физически полностью пригоден.

Петер Сийярто заявил: «Мы, конечно, будем защищать себя и бороться за использование дешевой российской нефти и дешевого российского газа в Венгрии. Потому что если у нас не будет такой возможности, то снижение коммунальных платежей закончится, и защищенная цена на бензин тоже закончится».

Ранее российский энергетический гигант «Газпром» объявил об отражении атаки трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, которая поставляет газ в Европу и Турцию по трубопроводу «Турецкий поток».

В заявлении компании говорится: «Атака была отражена совместными действиями сил Министерства обороны Российской Федерации и мобильных оперативных групп, что предотвратило любой ущерб объекту ПАО „Газпром“».