Венгрия назвала «ошибкой» десятый пакет санкций против РФ
Венгрия выступила против нового, десятого пакета антироссийских санкций, принятие которого сейчас обсуждают страны Евросоюза.
Министр иностранных дел страны Петер Сийярто в своем Facebook написал, что санкции с точки зрения экономики, политики и безопасности «ведут Европу в тупик».
«Было бы ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций», — заявил он.
К слову, Венгрия уже не первый раз блокирует санкции против России. Так, в прошлый раз Сийярто также заявлял, что считает политику санкций Европейского Союза что считает политику санкций Европейского Союза «провальной» и что «до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик».
Также Венгрия блокировала €18 млрд для Украины.