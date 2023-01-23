Венгрия назвала «ошибкой» десятый пакет санкций против РФ

Опубликовано: 23.01.2023 15:57 , Обновлено: 23.01.2023

Венгрия выступила против нового, десятого пакета антироссийских санкций, принятие которого сейчас обсуждают страны Евросоюза.

Министр иностранных дел страны Петер Сийярто в своем Facebook написал, что санкции с точки зрения экономики, политики и безопасности «ведут Европу в тупик».

«Было бы ошибкой выдвинуть очередной пакет санкций», — заявил он.

К слову, Венгрия уже не первый раз блокирует санкции против России. Так, в прошлый раз Сийярто также заявлял, что считает политику санкций Европейского Союза что считает политику санкций Европейского Союза «провальной» и что «до сих пор они заводили процесс принятия решений в Европе и ее реакцию на войну в тупик».

Также Венгрия блокировала €18 млрд для Украины.