Венгрия готова отказаться от российских нефти и газа. Что в "чемодане" Орбана в поездке к Трампу?

Опубликовано: 07.11.2025 14:21 , Обновлено: 07.11.2025

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с большим дипломатическим «чемоданом» предложений отправился в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Главная цель визита — договориться о выводе Венгрии из-под действия жестких американских санкций против российской нефтяной отрасли, которые угрожают экономике страны.

Чтобы показать свою серьезность и готовность к сотрудничеству, Будапешт неожиданно изменил свою позицию. После месяцев заявлений о том, что у Венгрии нет замены российским энергоресурсам, государственная нефтегазовая компания MOL сообщила, что может заменить большую часть российской нефти поставками через трубопровод из Хорватии. Правда, это будет дороже и сложнее.

Что Венгрия предлагает США?

Взамен на послабления Орбан привез в Вашингтон пакет выгодных для американского бизнеса контрактов. По данным агентства Bloomberg, стороны могут подписать несколько крупных соглашений:

Атомная сделка . Контракт на 100 миллионов долларов с американской компанией Westinghouse на поставку ядерного топлива для АЭС «Пакш». Это позволит Венгрии отказаться от топлива из России. Поставки газа . Пятилетнее соглашение почти на 600 миллионов долларов на закупку американского сжиженного природного газа (СПГ), чтобы снизить зависимость от российского газа. Атомные станции будущего . Самый амбициозный проект — намерение купить 10 малых модульных атомных реакторов у США. Общая стоимость этой сделки в будущем может достигнуть 20 миллиардов долларов и кардинально изменить энергетику Венгрии, отодвинув на второй план планы по расширению АЭС «Пакш» вместе с российским «Росатомом».

Также в пакете предложений значатся контракты в оборонной сфере и финансовые соглашения.

Почему сейчас?

США в конце октября ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», дав компаниям всего месяц на сворачивание операций. Для Венгрии, сильно зависящей от российской нефти, это удар. Орбан уже заявил, что без отсрочки цены на энергоносители в стране «стремительно взлетят».

Его визит в Вашингтон — это попытка решить эту проблему. Как прокомментировал сам Трамп: «Он [Орбан] нас попросил [сделать исключение]. Мы его не дали. Но он нас попросил».

Теперь у венгерского премьера есть что предложить в обмен, и, судя по масштабу готовящихся сделок, стороны активно ищут компромисс.