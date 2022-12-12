Венгрия блокировала 18 млрд евро помощи Украине, чтобы получить от ЕС 13,2 млрд

Опубликовано: 12.12.2022 18:11 , Обновлено: 12.12.2022

Германия на заседании совета Европы 12 декабря заявила, что Венгрия должна поддержать совместный кредит Украине из-за важности "демократических ценностей" ЕС. Однако ту волнуют куда более осязаемые "ценности" в размере 13,2 млрд евро.

Переговоры между послами 27 государств-членов ЕС возобновились вечером 12 декабря, поскольку Венгрия продолжает накладывать вето на совместный кредит Украине в размере 18 млрд евро. В то же время, она добивается перевод задержанных ранее ЕС 5,8 млрд евро из-за “слабой независимости судебной системы”, сообщает Reuters, и еще 7,5 млрд евро из-за коррупции.

Другие государства заявили, что правительство в Будапеште пытается “шантажировать” Союз из-за средств. Венгрия заявляет, что выступает против совместного заимствования средств ЕС для поддержки Украины, и настаивает, чтобы помощь Киеву шла от каждой страны отдельно.

Сроки для получения Венгрией помощи ЕС поджимают. Правила ЕС гласят, что 70% из 5,8 млрд евро будут потеряны, если Союз не одобрит к концу года передачу их Будапешту.

Министр иностранных дел Германии Анналена Баербок заявила: “Верховенство закона является основой Европейского союза. Вот почему Германия поддерживает отличные предложения Европейской комиссии, чтобы дать понять, что речь идет о наших ценностях, о верховенстве закона во всем Европейском союзе”.