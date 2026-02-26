Венгерская оппозиция обвинила Орбана в запугивании избирателей Украиной - "Психологический террор"

Опубликовано: 26.02.2026 09:56 , Обновлено: 26.02.2026

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр призвал премьер-министра Виктора Орбана прекратить, по его словам, «психологический террор» против собственного народа. Заявление прозвучало на фоне объявления правительства о размещении военнослужащих для охраны ключевых энергетических объектов из-за предполагаемых угроз со стороны Украины.

Выступая на форуме в городе Балашшадьярмат в среду, Мадьяр раскритиковал недавние заявления Орбана, назвав их «очень странными». Председатель оппозиционной партии «Тиса» призвал действующего премьера «прекратить угрозы и подстрекательство» и принять поражение на предстоящих выборах, чтобы власть была «передана демократическим путем».

«Я прошу премьер-министра прекратить психологический террор против собственного народа», — цитирует Мадьяра агентство 24.hu. Он также предостерег правительство от возможных провокаций, которые могут быть использованы для оправдания жестких мер, упомянув «операции под ложным флагом».

Заявление Мадьяра стало ответом на объявление Орбана по итогам заседания Совета обороны в среду. Премьер-министр распорядился разместить солдат вблизи ключевых энергетических объектов. По словам Орбана, это решение вызвано риском дальнейших действий Украины, направленных на нарушение работы венгерской энергосистемы после прекращения поставок нефти.

Два венгерских эксперта усомнились в обоснованности этих утверждений.

Андраш Рач, эксперт по вопросам безопасности, назвал заявления правительства преувеличенными и не имеющими реальных оснований. По его мнению, в случае реальной военной угрозы Венгрия должна была бы инициировать консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Бывший министр иностранных дел Геза Еженски также не видит реалистичности в сценарии военного конфликта Украины с государством-членом НАТО. Он допустил, что заявления властей могут быть связаны с информацией о возможных провокациях, но отметил, что перебои с поставками нефти, вероятнее всего, связаны с российскими атаками и состоянием украинской энергетической системы.