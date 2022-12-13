Великобритания ввела санкции против 12 россиян и 4 иранцев

Опубликовано: 13.12.2022 15:13 , Обновлено: 13.12.2022

Великобритания 13 декабря объявила о новом пакете санкций, направленных против российских военных командиров, причастных к ракетным ударам по украинским городам, а также иранских бизнесменов, причастных к производству и поставке Кремлю беспилотных летательных аппаратов.

Министерство иностранных дел Великобритании объявило, что вводит санкции против 12 российских командиров за их роль в нападениях на украинские города, в том числе генерал-майора Роберта Баранова, которого Bellingcat идентифицировала как командира по программированию и наведению на цель российских крылатых ракет.

В министерствк иностранных дел Великобритании рассказали, что рассматривают эту дюжину как самых высокопоставленных офицеров, непосредственно причастных к нападению на украинскую гражданскую инфраструктуру. Наложение санкций делает их главными мишенями для трибуналов по военным преступлениям в случае, если такие судебные процессы когда-либо будут проведены.

В Великобритании заявили, что вводят санкции также против четырех иранцев, включая совладельца и управляющего директора MADO, иранского производителя двигателей для беспилотных летательных аппаратов. Министерство иностранных дел Британии, ссылаясь на отчеты военной разведки, пояснило: “Российские вооруженные силы изо всех сил пытаются пополнить свои ракетные запасы, в то время как они все чаще вынуждены полагаться на второсортные беспилотники, поставляемые Ираном, чтобы продолжать свои бесчеловечные бомбардировки украинского народа”.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли (на фото выше) заявил, что “Иранский режим становится все более изолированным перед лицом оглушительных призывов к переменам со стороны собственного народа и заключает грязные сделки с Путиным в отчаянной попытке выжить”.