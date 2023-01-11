Великобритания также решила отправить Украине танки

Опубликовано: 11.01.2023 18:24 , Обновлено: 11.01.2023

На Даунинг-стрит 11 января впервые подтвердили, что британское правительство планирует предоставить Украине танки для защиты от вторжения россии. Об этом сообщило издание The Financial Times.

Представитель офиса премьер-министра Британии сообщил журналистам, что Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса “поработать с партнерами” в ближайшие недели, чтобы продвинуться “дальше и быстрее в поддержке Украины, включая предоставление танков”.

В случае если решение по поставке Украине танков Challenger 2 британской армии будет принято, это будет первый случай, когда западная страна предоставит Украине современные тяжелые боевые танки.

[info_b]Челленджер 2 (от англ. Challenger — соперник, бросающий вызов) — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Challenger 2 применялись при ведении боевых действий в Косово[3] и Ираке (с 2003 года по 1 сентября 2010 года).[/info_b]

Этот шаг на Даунинг-стрит был предпринят после того, как премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в выходные, что он “ведет переговоры, направленные на создание более широкой коалиции стран” для поставки западных танков в Киев.

“Мы ускоряем нашу поддержку Украине с помощью военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну, - сказал представитель британского правительства. - Очевидно, что боевые танки могли бы предоставить украинцам возможность изменить правила игры”.