Великобритания решила захватывать танкеры «теневого флота» России - The Guardian

Опубликовано: 07.02.2026 18:34 , Обновлено: 07.02.2026

Военные Великобритании пригрозили заняться остановкой и конфискацией нефтяных танкеров, связанных с Россией. Как сообщили The Guardian источники в британском министерстве обороны, в ходе обсуждений с союзниками по НАТО (Организация Североатлантического договора) были определены военные варианты захвата судов, перевозящих российскую нефть в обход санкций.

Эта новость пришла спустя недели после того, как Великобритания помогла США захватить российский танкер в Северной Атлантике.

Речь об операции в отношении судна Marinera, шедшего под флагом России и ранее известного как «Белла-1» (Bella-1). Оно следовало на север и восток через воды между Исландией и Шотландией, когда американские военные взяли его на абордаж.

Спустя несколько дней источник в министерстве обороны подтвердил газете The Times, что рассматриваются варианты захвата других судов, однако на тот момент не был указан срок возможных операций. Предполагалось, что рейды, вероятно, возглавит Специальная лодочная служба Великобритании (SBS).

Как сообщается, британские чиновники определились с законными основаниями, которые позволили бы британским военным захватывать и задерживать нефтяные танкеры.

Морское право гласит, что суда должны быть зарегистрированы в конкретной стране или территории и нести ее флаг. Если судно не делает этого, оно может быть признано не имеющим государственной принадлежности (апатридом). Это должно быть достаточно для того, чтобы Великобритания могла захватить судно.

Использование танкеров «теневого флота» для перевозки санкционной нефти по всему миру значительно возросло в последние годы. Большая их часть связана с Россией, которая пытается обойти санкции ЕС (Европейский союз) и США. Судна «теневого флота» часто меняют флаги и используют фейковые.

В интернете даже появился сервис FleetLeaks, который в реальном времени показывает местонахождение и статус сотен судов, попавших под международные санкции.

Несколько судов, по-видимому, действуют в Северном море в районах между Великобританией, Данией, Швецией, Норвегией и Нидерландами, под флагами Омана и Сьерра-Леоне.

Другие плавают в Балтийском море в водах, граничащих со Швецией, Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией и Данией, или через Норвежское море.