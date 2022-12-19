Великобритания решила поставить в Украину сотни тысяч боеприпасов

Опубликовано: 19.12.2022 08:42 , Обновлено: 19.12.2022

Правительство Великобритании собирается объявить о новом крупном пакете помощи для Украины, который будет включать артиллерийские боеприпасы.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак готовится встретиться со своими коллегами из стран Северной Европы, Балтии и Нидерландов в Риге в понедельник. Согласно заявлению, опубликованному канцелярией премьер-министра и цитируемому Агентством Франс Пресс, он объявит о намерении Великобритании поставить “сотни тысяч артиллерийских боеприпасов в следующем году по контракту на 250 млн фунтов стерлингов (304 млн долларов), который обеспечит постоянный поток критически важных артиллерийских боеприпасов в Украину на протяжении всего 2023 года”.

“От полярного круга до острова Уайт Великобритания и наши европейские союзники шли рука об руку в нашем ответе на вторжение в Украину, и мы остаемся непоколебимыми в наших стремлениях к миру в Европе”, - сказал Риши Сунак в преддверии визита.

“Но для достижения мира мы должны сдерживать агрессию, и наше совместное развертывание по всему региону жизненно важно для обеспечения нашей способности реагировать на самые серьезные угрозы. Я знаю, что этот саммит Совместных экспедиционных сил только подчеркнет нашу тесную дружбу и непоколебимую поддержку Украины”, - уточнил британский премьер.