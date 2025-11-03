Великобритания поставила Украине новую партию дальнобойных ракет Storm Shadow – Bloomberg

Опубликовано: 03.11.2025 16:55 , Обновлено: 03.11.2025

Соединённое Королевство поставило Украине дополнительную партию крылатых ракет Storm Shadow. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg. Поставка была осуществлена без публичного анонса. Точное количество переданных ракет не разглашается.

По информации Bloomberg, британские официальные лица описали этот шаг как превентивную меру. Цель передачи ракет — обеспечить возможности Украины наносить удары большой дальности в течение зимних месяцев.

Ракеты Storm Shadow производства Великобритании имеют дальность полёта более 250 километров. Они используют комбинированную систему наведения (инерциальную, с корректировкой по рельефу местности и GPS) и предназначены для полёта на малой высоте, что затрудняет их перехват системами ПВО.

В октябре Генеральный штаб ВСУ уже сообщал об использовании этих ракет для удара по химическому заводу на территории России, которые, по заявлению Украины, успешно преодолели российскую ПВО.

В последние месяцы ВСУ усилили удары по объектам на территории России. Среди них - НПЗ и военные склады. В России не разглашают ущерб от таких атак, а Киев настаивает, что именно его удары привели к дефициту топлива в России.