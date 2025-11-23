Великобритания одобрила закупку боевых лазеров для своей армии

🎥 Видео

Опубликовано: 23.11.2025 16:31 , Обновлено: 23.11.2025

Министерство обороны Великобритании отчиталось об успешных испытаниях лазерной системы DragonFire, которая предназначена для уничтожения воздушных целей.

Во время тестовых стрельб на полигоне на Гебридских островах установка смогла сбить беспилотники, которые двигались со скоростью до 650 километров в час.

По оценкам Минобороны Великобритании, лазерная пушка DragonFire способна поражать цели размером с монету с расстояния одного километра. При этом стоимость одного выстрела составляет порядка 10 фунтов. Для сравнения самые дешёвые ракеты стоят десятки тысяч.

Компания MBDA получила контракт на сумму 316 миллионов фунтов стерлингов на поставку лазерных установок для Королевских ВМС с 2027 года.