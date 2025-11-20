Великобритания обвинила российский корабль в атаке лазерами британских самолётов

Опубликовано: 20.11.2025 14:51 , Обновлено: 20.11.2025

В Великобритании заявили, что российский разведывательный корабль «Янтарь», находившийся вблизи британских территориальных вод, ослепил экипажи разведывательных самолётов, следивших за его действиями с помощью лазера.

«Мы подготовили варианты военных действий на случай, если «Янтарь» изменит курс», — заявил министр обороны Великобритании Джон Хили.

По словам министра обороны Великобритании Джона Хили, во время отслеживания «Янтаря» фрегатом Королевского ВМС и самолётом Королевских ВВС (RAF) судно неожиданно ослепило пилотов с помощью лазера, создав помехи. Хили заявил, что к этому «крайне опасному действию» относятся «очень серьёзно».

Как заявил министр обороны Великобритании Джон Хили, «Янтарь» входит в состав Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) России, которое предназначено для «ведения наблюдения в мирное время и проведения диверсий в условиях конфликта».

«Моё послание России и Путину: мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» на этой неделе уйдёт на юг, мы готовы (…). У нас есть варианты военных действий на случай, если «Янтарь» изменит курс. Я не буду их раскрывать, потому что это только упростит задачу президента Путина», — добавил Хили.

Он также подчеркнул, что «любые действия, которые мешают, нарушают работу или подвергают риску пилотов британских военных самолётов, крайне опасны.

В России, в свою очередь, отметили, что не стремятся подорвать безопасность Великобритании и как обычно обвинили Лондон в “русофобии”.

«Действия нашей страны не нарушают интересы Соединённого Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Однако Лондон, идя по пути русофобии и нарастания милитаристской истерии, ещё больше подрывает безопасность в Европе, создавая условия для новых опасных ситуаций», — говорится в заявлении посольства России.