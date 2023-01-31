Великобритания назвала "непрактичной" отправку в Украину Typhoon и F-35

Опубликовано: 31.01.2023 15:51 , Обновлено: 31.01.2023

В офисе премьера Великобритании на Даунинг-стрит, 10 заявили, что считают отправку в Украину новейших истребителей Typhoon и F-35 "непрактичной". Впрочем, Украина просит более старые F-16.

Официальный представитель Риши Сунака так пояснил решение своего начальника: “Британские истребители Typhoon и F-35 чрезвычайно сложны, и требуются месяцы, чтобы научиться летать. Учитывая это, мы считаем непрактичным отправлять эти самолеты в Украину”.

В то же время у Сунака пообещали “продолжать оказывать и ускорять военную поддержку Украине и внимательно прислушиваться к просьбам Киева”.

“В данном случае ограничивающим фактором является время, необходимое для того, чтобы научиться использовать очень сложное оборудование, но мы изучим, что еще мы можем сделать для поддержки Украины”, - уточнил представитель премьера Великобритании.

Ранее стало известно, что правительство Королевства решило пересмотреть свои подходы к помощи Украине. Новый премьер Риши Сунак считает, что пауза в наступлении Украины идёт на пользу только России. Поэтому страны НАТО и Великобритания должны ускорить и увеличить помощь Киеву.