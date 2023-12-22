"Вдохновила российская школьница" — В Праге студент расстрелял в университете 15 человек

Опубликовано: 22.12.2023 08:33 , Обновлено: 22.12.2023

В Праге вечером 21 декабря студент Карлова университета открыл стрельбу прямо в своем учебном заведении. По информации полиции, погибли 15 человек, более 20 ранены. Правительство страны объявило национальный траур. Что еще известно об инциденте?

По информации СМИ, “это самая крупная массовая резня в истории Чешской Республики”. Как рассказали в полиции, виновником стрельбы является 24-летний студент философского факультета Карлова университета Давид Козак, которого также подозревают в убийстве своего отца.

Стрельба началась во время занятий. Спасаясь, студенты вылезали на карниз здания и баррикадировали двери в аудитории.

Сам стрелок умер во время полицейской операции. Есть информация, что он застрелился, хотя нельзя исключать, что в него попали пули офицеров.

Также СМИ выяснили, что Козак мог анонсировать свои убийства в Телеграме. В мессенджере есть канал David Kozák, созданный 9 декабря, который велся на русском языке. Пресса отметила, что, судя по сообщениям, на массовое убийство его “вдохновила” 14-летняя российская школьница, которая в декабре открыла стрельбу в брянской гимназии и убила двух человек.

“Я хочу сделать скулшутинг [нападение на школу] и возможно суицид, Алина Афанаскина уж слишком помогла мне”, — написано в тг-канале.

Последнее сообщение датируется 19 декабря, в нем автор жалуется на звон в ушах и желание “уши вырвать”.

В результате стрельбы погибли 15 человек, еще 25 ранены. По версии, которую рассматривает полиция, нападавший также может быть виновен в смерти еще двух человек: мужчины и его дочери-младенца, которых убили в лесу под Прагой на прошлой неделе.

Правительство Чехии объявило национальный траур 23 декабря. Флаги на правительственных зданиях должны быть приспущены до полумачты, а в полдень должна быть объявлена ​​минута молчания в память о жертвах. В храмах должны звонить колокола