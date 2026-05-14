Опубликовано: 14.05.2026 09:58 , Обновлено: 14.05.2026

Ватикан пригрозил отлучить от церкви больше тысячи католиков, членов Общество Святого Пия X, базирующегося в Швейцарии. Это ультратрадиционалистская группа, отрицающая ключевые учения Второго Ватиканского собора. В эти дни общество готовится к рукоположению своих новых епископов - без согласия главы Католической церкви Льва XIV.

Кардинал Виктор Фернандес, глава канцелярии Ватикана, выступил с официальным обращением к Обществу Святого Пия X, призвав отколовшуюся от Церкви католическую группу отменить планы по рукоположению новых епископов без согласия Папы Римского. В Ватикане предупредили, что это неизбежно повлечет за собой отлучение от Церкви, насчитывающей по всему миру 1,4 миллиарда членов.

Само Общество Святого Пия X насчитывает более 1,1 тыс. членов, включая священников (733 по всему миру), братьев и семинаристов. Братство имеет в общей сложности 6 духовных семинарий.

Особенностью братства является то, что они отрицают ключевые учения Второго Ватиканского собора, знакового собрания епископов Ватикана в 1960-х годах. На нём были утверждены многие церковные реформы, в частности, закреплено право проводить мессу не только на латыни, но и на местных языках. Общество Святого Пия X отказалось вводить эту новую практику, сославшись на желание сохранить таинственность и формальность латинского обряда.

Теперь же церковным реакционерам грозит полное отделение от Церкви. В этом случае им запрещено будет принимать таинства, занимать церковные должности и будет отказано в похоронах по католическому обряду.

Общество Святого Пия X находится в напряженных отношениях с Ватиканом уже не один десяток лет. Его покойный основатель, архиепископ Марсель Лефевр, был отлучен от церкви ещё в 1988 году после того, как рукоположил четырех епископов без разрешения тогдашнего Папы Иоанна Павла II.

Бенедикт XVI, преемник Иоанна Павла II, стремился возобновить диалог с обществом и снял четыре оставшихся отлучения от церкви.

Нынешнее руководство объявило в феврале о планах рукоположить новых епископов без одобрения Ватикана в июле, сославшись на необходимость в большем количестве прелатов для руководства обществом.

В Католической церкви строго соблюдается учение о том, что только Папа может разрешить посвящение новых епископов, чтобы сохранить связь Церкви с 12 апостолами Иисуса, которые считаются первыми священниками и епископами.

Рукоположение священников без согласия Папы Римского влечет за собой автоматическое отлучение от церкви как для посвящаемого лица, так и для епископа, проводящего церемонию.