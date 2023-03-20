Варшава уточнила слова польского посла о войне с Россией

Опубликовано: 20.03.2023 08:28 , Обновлено: 20.03.2023

Ряд изданий 19 марта написали, что посол Польши заявил о готовности страны вступить в войну с Россией в случае поражения Украины. Позже в посольстве заявили, что СМИ «не так интерпретировали» его слова. Что происходит?

В прессе вечером 19 марта появились отрывки интервью посла Польши во Франции Яна Эмерика Ростишевского. СМИ обратили особое внимание на следующие его слова:

«Если Украина не сможет отстоять свою независимость, у нас не будет выбора, мы будем вынуждены вступить в конфликт».

Некоторые российские и украинские издания расценили это как заявление о готовности Польши вступить в войну с Россией в случае поражения Украины.

Однако, как пишут польские издания, перед этим Ростишевский «рассказал об угрозах со стороны властей РФ» и «объяснил общую геополитическую ситуацию: если Украина рухнет под натиском, Россия может втянуть в конфликт страны Прибалтики и Центральной Европы».

Тем не менее слова посла вызвали волну недовольства, в том числе и в Польше.

«Посол Польши во Франции, заявляющий, что мы начнем войну с Россией, если Украина не справится, определенно превышает свои полномочия и должен быть просто уволен со своего поста», — заявил депутат от левых Мацей Гдула.

«Интерпретируют в отрыве от контекста»

Спустя некоторое время посольство Варшавы в Париже опубликовало пост в связи со словами Ростишевского. В нем сказано, что заявление посла «интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано».

В ведомстве подчеркнули, что дипломат «рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей».

Кроме того, там добавили, что посол «не объявлял о прямом участии Польши в войне, а только предупредил о последствиях, которые может иметь поражение Украины — возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу».