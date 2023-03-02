Вандалы нарисовали российский триколор на статуе Русалочки в Копенгагене

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Опубликовано: 02.03.2023 14:55 , Обновлено: 02.03.2023

Статуя Русалочки в Копенгагене, одна из самых заметных достопримечательностей Дании, подверглась нападению вандалов. На ее основании был нарисован российский флаг.

Цвета красного, белого и синего флага были нанесены ночью в четверг на скалу, на которой сидит статуя героини из сказки Ганса Христиана Андерсена.

Полиция Копенгагена заявила, что побывала на месте происшествия и зафиксировала “случай вандализма” и что они пытаются найти “следы” в этом районе. Было начато расследование этого акта, расцененного как знак поддержки Москвы в войне в Украине.

Краска оказалась неустойчивой. Ее быстро смыли.

Несколько озадаченных туристов сфотографировали “испорченную статую” в четверг утром, сообщают местные СМИ.

Статуя Русалочки, вдохновленная персонажем одноименной сказки датского писателя Андерсена 1837 года, представляет собой статую весом 175 кг работы скульптора Эдварда Эриксена. Расположенная в относительно уединенной гавани Лангелини в Копенгагене, неоднократно подвергалась актам вандализма. Голова русалки была украдена в 1964 году, а ее рука отрезана в 1984 году. В 1998 году вандалы снова сняли с нее голову, но позже ее вернули, а затем статуя была взорвана в 2003 году.