В Запорожье ракеты С-300 ударили по колонне с гуманитарной помощью. Десятки погибших

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Опубликовано: 30.09.2022 10:12 , Обновлено: 30.09.2022

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 30 сентября, что в Запорожье во время обстрела гуманитаргой колонны российские военные выпустили 16 ракет С-300.

После ракетного удара украинские власти обвинили в обстреле россиян. А назначенные РФ «власти» ЗапорОбла обвинили в обстреле Украину.

Четыре из 16 ракет попали в район авторынка областного центра, также часть из них ударила по месту выезда на занятые русскими территории области.

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В результате ракетного удара по колонне автомобилей, которая выезжала на неподконтрольную территорию, погибло 23 человека.

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Есть и раненые, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Глава Запорожской области Александр Старух уточнил, что речь о колонне, которая везла туда гуманитарную помощь.