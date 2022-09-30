В Запорожье ракеты С-300 ударили по колонне с гуманитарной помощью. Десятки погибших
Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил 30 сентября, что в Запорожье во время обстрела гуманитаргой колонны российские военные выпустили 16 ракет С-300.
После ракетного удара украинские власти обвинили в обстреле россиян. А назначенные РФ «власти» ЗапорОбла обвинили в обстреле Украину.
Четыре из 16 ракет попали в район авторынка областного центра, также часть из них ударила по месту выезда на занятые русскими территории области.
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В результате ракетного удара по колонне автомобилей, которая выезжала на неподконтрольную территорию, погибло 23 человека.
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Есть и раненые, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Глава Запорожской области Александр Старух уточнил, что речь о колонне, которая везла туда гуманитарную помощь.