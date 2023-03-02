В Запорожье ракета разрушила три этажа жилого дома

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Опубликовано: 02.03.2023 12:07 , Обновлено: 02.03.2023

Российские войска в ночь на 2 марта нанесли очередной удар по Украине. В Запорожье ракета прилетела в пятиэтажный жилой дом, практически полностью разрушив три этажа, заявили местные власти. Не обошлось без погибших и пострадавших.

По сообщениям местных властей, удар был нанесен, предположительно из комплекса С-300.

По последним данным, под завалами погибли четыре человека. Из обрушившегося подъезда пятиэтажки успели вывести 11 человек, в том числе беременную женщину. Также пришлось эвакуировать еще 20 жителей соседнего подъезда. Восемь человек получили ранения, еще пятеро числятся пропавшими без вести, в том числе один ребенок, сообщают украинские СМИ.

Обновлено В свою очередь назначенные Москвой «власти Запорожской области» обвинили в произошедшем Украину, заявив, что упавшая на многоэтажку российская ракета была сбита украинскими ПВО, из-за чего и сменила курс.

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На момент написания новости на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

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В Минобороны России информацию пока не комментировали.