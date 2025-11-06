В Японии армию бросили на борьбу с медведями

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Опубликовано: 06.11.2025 14:04 , Обновлено: 06.11.2025

Японские власти направили войска на север страны на борьбу с медведями, которые начали массово заходить в небольшие города в поисках пропитания. Ситуация с нападениями диких животных обострилась настолько, что местная полиция не справлялась своими силами.

Военную спецоперацию 5 ноября организовали в Кадзуно, небольшом городке с населением порядка 30 тыс. человек, расположенном среди лесистых гор на севере Японии. Там в последние несколько недель резко участились случаи появления медведей в городской черте. Местным жителям настоятельно рекомендовали не ходить в близлежащие леса и вообще оставаться дома после наступления темноты, чтобы не столкнуться с медведями.

По данным Министерства окружающей среды Японии, с апреля в стране произошло более 100 нападений медведей, а количество погибших людей в результате таких встреч в этом году стало рекордным - 12 жертв. Две трети летальных случаев произошли в префектуре Акита, где и расположен город Кадзуно, а также близлежащем Иватэ.

“Прогулки” диких хищников по японским городам в этом году нередко удавалось снять на камеру, в том числе и в других регионах страны. Так, на острове Хоккайдо этой осенью медведь после пробежки по городу среди бела дня забрался на территорию местной военной базы.

В соцсетях можно найти десятки подобных роликов, на которых японцы встречают медведей не только в чаще леса, но и на заднем дворе собственного дома и прямо на улице города,у оживлённого супермаркета.

Власти Акиты сообщили, что в этом году число сообщений от местных жителей о забредших в город медведях выросло в шесть раз и превысило 8000, а число нападений может установить новый рекорд, в связи с чем губернатор на прошлой неделе обратился за помощью к Силам самообороны, передало агентство Reuters.

В Казуно направила порядка 15 экипированных бронежилетами и вооружённых солдат на армейских грузовиках и джипах. Их задача заключается в установке стальных ловушек, используемых для отлова медведей. Их будут периодически проверять, а попавших в капкан животных - отстреливать специально обученные охотники, нанятые для контроля популяции медведей.

Пик нападений медведей обычно приходится на октябрь и ноябрь, когда животные активно ищут корм перед зимней спячкой. По словам местных специалистов, в прошлом году в горах Японии было изобилие еды, поэтмоу родилось много детёнышей. В этом году запасы еды закончились и медведи вынуждены искать пропитание в городах.

[inf]Кстати, в Японии в лесах живут несколько видов медведей. Японские чёрные медведи, распространённые почти на всей территории страны, могут весить до 130 кг. Бурые медведи, живущие на самом северном острове Хоккайдо, могут достигать 400 кг.[/inf]

Япония не в первый раз использует войска для контроля популяции диких животных. Около десяти лет назад военные осуществляли воздушное наблюдение за охотой на диких оленей, а в 1960-х годах отстреливали расплодившихся морских львов для охраны рыбных ресурсов.

Заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Кэй Сато анонсировал пакет экстренных мер по борьбе с медведями. В регион пообещали направить большее число лицензированных охотников, в том числе, за счёт смягчения правил обращения с оружием, которое даёт право охотникам вести отстрел медведей в городских районах.