В ВСУ заявили о ещё одном, как в Макеевке, ударе по россиянам

Опубликовано: 04.01.2023 14:35 , Обновлено: 04.01.2023

Украинские военные заявили 3 января, что произвели еще однк успешную и разрушительную атака на российские войска. Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что около 500 российских военнослужащих были убиты или ранены в результате удара вблизи Чулаковки, города на юге Херсонской области Украины, в канун Нового года.

“Противник продолжает нести потери. Было подтверждено, что 31 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по опорному пункту войск и техники противника вблизи Чулаковки Херсонской области, - сообщили в Генштабе. - Около 500 вражеских военнослужащих были ранены и убиты”.

Наталья Гуменюк, представитель командования вооруженных сил Украины на юге, заявила украинскому телевидению: “Это одно из наших достижений на этом направлении фронта”.

“Их будет больше, потому что мы определяем местоположение врага”, - сказала она о предполагаемом ударе.

Западные СМИ, в числе которых CNN, подчёркивают, что новогодние массированные удары по расположению российских военных стали возможны благодаря западным вооружениям.

Москва, однако, публично не прокомментировала заявления об ударе по Чулаковке. Тем не менее, широко читаемый российский военный канал, известный как “Операция Z”, заявил в Telegram, что “никто, черт возьми, не отрицает”, что Украина теперь нацелена на казармы и другие опорные пункты российских войск с помощью HIMARS. Тг-канал включил Чулаковку в свой список ударов по российским войскам, которые, по его словам, имели место в декабре.

Это произошло после того, как и российские, и украинские власти признали удар, который произошел сразу после полуночи на Новый год в профессиональном училище в Макеевке, в котором расселились российские мобилизованные. Министерство обороны России заявляет, что 89 военнослужащих были убиты в результате новогоднего удара, что сделало его одним из самых смертоносных эпизодов войны для российских войск.