В ВСУ впервые признали заход армии России в ещё одну область

Опубликовано: 27.08.2025 09:17 , Обновлено: 27.08.2025

На днях в интернете появилась противоречивая информация о ситуации в районе двух населённых пунктов на границе Днепропетровской и Донецкой областей Украины. Заявления украинских военных ведомств и аналитических ресурсов содержат разные данные о контроле над сёлами Запорожское и Новогеоргиевка.

Всё началось с заявлений Министерства обороны России о взятии под контроль сёл Новогеоргиевка, Вороное, Филия, Запорожское. Позже украинский аналитический проект Deep State заявил, что российские войска заняли как только Запорожское и соседнюю Новогеоргиевку. По информации ресурса, штурмовые действия на этом участке ВС РФ ведут при поддержке беспилотников и других средств огневой поддержки.

Вскоре последовала официальная реакция Генерального штаба Вооружённых сил Украины, который опроверг эти сведения. Ведомство утверждает, что ВСУ «остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское». Относительно Новогеоргиевки в Генштабе уточнили, что там «продолжаются активные боевые действия», в ходе которых украинские военные наносят противнику потери. Информация об утрате контроля над всеми этими сёлами, по заявлению украинского генштаба, «не соответствует действительности».

Но представитель ВСУ в регионе Виктор Трегубов в комментарии агентству France-Presse заявил, что российские войска вошли на территорию Днепропетровской области, идут боевые действия. В то же время депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая обвинила Генштаб во лжи.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что первые сообщения о входе ВС РФ на Днепропетровщину появились ещё в начале июня.

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