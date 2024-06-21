В ВСУ похвалились, что сбили российскую ракету из пулемета. Как такое возможно?

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Опубликовано: 21.06.2024 13:47 , Обновлено: 21.06.2024

В вооруженных силах Украины (ВСУ) заявили, что некий украинский солдат успешно сбил российскую крылатую ракету, используя только пулемет. По словам представителей ВСУ, это произошло в Киевской области во время массированной бомбардировки с российской стороны ночью 12 июня.

Когда поступило сообщение об обстреле, “нам сообщили по радио, что наша цель уже близко”, - рассказал солдат, который назвался Сергеем,

“Через несколько секунд мы увидели вражескую ракету, направлявшуюся в сторону Василькова”, - продолжил он, имея в виду небольшой город примерно в 16 километрах к югу от Киева. Сергей сказал, что он без колебаний открыл огонь, добавив: “После того, как я выстрелил из пулемета, я увидел, что ракета начала отклоняться от курса и снижаться”.

Сергей, бывший гражданский врач с позывным “Доктор Мом”, сказал, что поверил в то, что он сбил ракету, только после того, как увидел обломки на земле.

Эксперты, изучающие аналогичные заявления в прошлом — например, январское сообщение о том, что российская крылатая ракета была сбита зенитным орудием советских времен, - рассказали корреспонденту Би—би-си Шинейд Бейкер, что такие случаи чрезвычайно редки.

Telegraf.news не может самостоятельно проверить это заявление. Так как дополнительных доказательств в ВСУ не привели.