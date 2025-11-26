В Вильнюсском аэропорту посадка самолета едва не привела к катастрофе

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Опубликовано: 26.11.2025 16:10 , Обновлено: 26.11.2025

Самолет Embraer E170STD авиакомпании LOT Airlines, совершавший рейс LO771 из варшавского аэропорта имени Фредерика Шопена в Вильнюс, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. Из-за инцидента все полеты были приостановлены.

«Сообщаем, что сегодня в 13:43 самолет авиакомпании LOT Airlines, следовавший рейсом LO771 в Вильнюс из Варшавы, при рулении выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы», — сообщил представитель «Литовских аэропортов» Тадас Василяускас.

Сервис Flightradar24 показывает, что самолет находится на северной стороне Вильнюсского аэропорта. Известно, что рядом с ним припарковано несколько служебных автомобилей, включая пожарную машину.

Никто во время происшествия не пострадал. По информации аэропорта, пассажиры лайнера уже получили багаж и покинули терминал.

Взлетно-посадочная полоса в Вильнюсском аэропорту временно закрыта — как минимум до 17:00. Самолеты, следующие в Вильнюс, перенаправляются в другие аэропорты.