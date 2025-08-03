В Вильнюсе в мусорке нашли расчлененное тело мальчика

Опубликовано: 03.08.2025 18:03 , Обновлено: 03.08.2025

В столице Литвы полицейские столкнулись со зверским убийством. В мусорном баке на одной из улиц Вильнюса нашли части тела несовершеннолетнего парня, который пропал ещё у субботу. На его поиски был выведен почти весь состав полиции.

Но вот, в воскресенье, он был найден мёртвым. По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, на теле молодого человека были обнаружены следы насилия.

Новостной портал lrytas.lt сообщил, что юношу убили. При этом был задержан его сверстник. Портал 15min утверждает, что его останки были обнаружены разрубленными на части в мусорных контейнерах.

Сообщение о пропаже юноши 2010 года рождения поступило в полицию поздно вечером в субботу, 2 августа. Семья сообщила в Facebook, что около 14:00 мальчик попрощался с другом в торговом центре «Озас» и собирался идти домой, но так и не вернулся. Связаться с ним не удалось.