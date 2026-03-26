В Верховной Раде предупредили о близком крахе Украины

Опубликовано: 26.03.2026 13:38 , Обновлено: 26.03.2026

Глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев с трибуны заявил, что страна очень близка к "финансовому краху". Экономика страны не выполняет прогнозные показатели, а внешние доноры задерживают или вовсе не выделяют помощь.

По словам Гетманцева, в 2025 году Украина не выполнила 14 индикаторов программы Ukraine Facility (программа Европейского союза по поддержке Украины), из-за чего недополучила 3,9 млрд евро. А в первом квартале 2026 года не были выполнены все 5 индикаторов.

В это же время Всемирный банк не выделяет Украине 3,3 млрд долларов, так как не были приняты 4 закона, в частности.

“На грани срыва” находится кредит ЕС на 90 млрд евро. Также “на грани срыва” меморандум с МВФ (Международным валютным фондом), поскольку в марте не будут выполнены структурные маяки. А мы продолжаем нашу политическую деятельность в стиле УНР (Украинской Народной Республики) 1918 года. Мы можем так потерять страну”, – предупредил Даниил Гетманцев с трибуны Верховной Рады.

Тем временем парламент Украины поставил на паузу практически всю свою деятельность. Несколько дней назад Верховная Рада должна была начать последнюю пленарную неделю в марте. Однако во вторник депутаты так и не собрались. А законопроект о повышении налогов, который МВФ требовал принять до конца марта, правительство даже не внесло в Раду.